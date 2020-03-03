***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 03.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının karşılıksız kaldığının belirtilmesine, gerekli işlemlerin ve gerekli bildirimlerin yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,2-Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında, "Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan, 31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 22.000.000-TL ve öz kaynağı 3.323.189-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %84,89 olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 11.722.421.-TL ve yükümlülükler toplamı ise 8.399.232.-TL.'dır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu(TTK) 376 ikinci ve üçüncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uygulaması çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1 Tebliği) çerçevesinde hazırlanan 2019 yıllık finansal tablosu dikkate alınarak TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823914BIST