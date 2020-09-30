***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.09.2020 17:20
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Denetim Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan), İlker CANÖZER (Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877502
BIST
18:051.145
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
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|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
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|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
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|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
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|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
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|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
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|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
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|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
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|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
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|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7071
|7,7162
|% -1,29
|
|Euro
|9,0243
|9,0480
|% -1,42
|
|Sterlin
|9,9158
|9,9655
|% -0,95
|
|Frank
|8,3273
|8,3775
|% -1,60
|
|Riyal
|2,0475
|2,0578
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|-0,21
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