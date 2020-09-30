***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.Denetim Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan), İlker CANÖZER (Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877502BIST