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***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.09.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir.
Denetim Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Mehmet Cemal TÜKEL(Başkan), İlker CANÖZER (Üye), Zeynep AYGÜL(Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: İlker CANÖZER (Başkan) ve Mehmet Cemal TÜKEL (Üye)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877502


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Çeyrek 753 770 -8,47  
Gümüş.Ons 23,39 23,44 -0,77  
Gümüş Gr. 5,86 5,87 -0,21  
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