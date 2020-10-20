***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 10:21
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882506
BIST
13:101.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:107,8924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:109,3275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:10483,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,68
|Açılış
|: 484,06
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:10
|TSKB
|1,54
|96.263.209
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.132.864
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|8.919.220
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|232.984.019
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.390.108
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.663.562
|% -9,98
|
|GARAN
|7,48
|793.182.015
|% -0,27
|
|SISE
|6,90
|650.504.409
|% 0,58
|
|SKBNK
|2,13
|541.940.942
|% 6,50
|
|ASELS
|18,28
|517.919.836
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,21
|476.691.049
|% 3,95
|
|SKBNK
|2,13
|541.940.942
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|412.589.156
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,53
|447.388.720
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,33
|273.675.648
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,21
|476.691.049
|% 3,95
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8894
|7,8924
|% 0,17
|
|Euro
|9,3199
|9,3275
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,2096
|10,2608
|% 0,41
|
|Frank
|8,6623
|8,7144
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0986
|2,1091
|% 0,25
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.270
|-5,53
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,67
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|-0,12
|