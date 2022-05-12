***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 16:43
***EGEEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029818
BIST
16:342.374
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -80,12
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
16:3415,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0901
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:3416,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0254
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:34914,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,11
|Açılış
|: 914,75
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:32
|IHAAS
|23,98
|6.094.622
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.911.618
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.225.845
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.422.898
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|813.529
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.745.487
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.208.080
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,32
|3.934.531.520
|% -2,09
|
|SISE
|19,47
|2.929.329.783
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,68
|2.240.958.043
|% -5,94
|
|SAHOL
|19,05
|1.881.091.901
|% -5,51
|
|EREGL
|32,38
|1.698.936.719
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,65
|983.319.916
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,59
|1.152.324.815
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,60
|638.091.807
|% -1,37
|
|SISE
|19,47
|2.929.329.783
|% -2,45
|
|KRDMD
|15,68
|2.240.958.043
|% -5,94
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3823
|15,3906
|% 0,58
|
|Euro
|16,0630
|16,1052
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,7601
|18,8542
|% 0,38
|
|Frank
|15,3516
|15,4440
|% 0,11
|
|Riyal
|4,0921
|4,1126
|% 0,60
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,65
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.106
|6.264
|-28,52
|
|Yarım
|2.951
|3.030
|-13,80
|
|Çeyrek
|1.480
|1.515
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,43
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
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16:47XU100
Endeks 2, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 96 altında . İşlem hacmi 34, 032.00 milyon TL de
-
16:46ERCB
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 37.14 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 999 adet işlem
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16:44OZKGY
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 805, 593 adet işlem
-
16:44OZKGY
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 805, 593 adet işlem
-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 01 kaybederek (% -3.04 ) 2, 137