***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -4.498.701 25.860.485 207.308.536 347.519.858 605.459.283 38.767.274 644.226.557Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler347.519.858 -347.519.858 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-826.305 85.495.542 84.669.237 4.414.618 89.083.855Dönem Karı (Zararı)85.495.542 85.495.542 4.355.766 89.851.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-826.305 -826.305 58.852 -767.453Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -5.325.006 25.860.485 554.828.394 85.495.542 690.128.520 43.181.892 733.310.412Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -8.033.608 42.005.743 388.673.059 234.222.106 686.136.405 170.613.313 856.749.718Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler234.222.106 -234.222.106 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.480.115 713.252 57.243.397 55.476.534 2.624.745 58.101.279Dönem Karı (Zararı)57.243.397 57.243.397 2.919.979 60.163.376Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.480.115 713.252 -1.766.863 -295.234 -2.062.097Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.150.000 26.119.105 -10.513.723 42.005.743 623.608.417 57.243.397 741.612.939 173.238.058 914.850.997Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.235.354 81.910.479Dönem Karı (Zararı)60.163.376 89.851.308Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.892.923 23.140.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2,6 11.824.336 3.770.481Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler214.073 -473.400Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler837 431Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 213.236 -473.831Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.245.836 2.378.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.360.355 2.140.723Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler58.372 -44.218Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.827.109 282.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-985.322 2.004.438Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.820.876 -2.832.566Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 835.554 4.837.004Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.403.964 4.602.871Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 6.459.847 10.897.827Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -461.883 -40.231İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.638.422 -29.945.530Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.160.636 -19.281.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.652.037 1.528.651Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.609.200 4.855.879Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.469.099 -1.940.086Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.103.468 -6.980.901Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.375.647 -1.613.713Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.453.220 6.678.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.878.153 -13.192.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.749.450 -7.060.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.871.297 -6.132.118Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.417.877 83.046.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-988.488 -780.365Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.194.035 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -355.433YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.630.514 -16.300.970Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.904.852 556.452Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.686.759 -20.383.612Alınan Faiz1.865.243 3.526.190Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.713.850 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.319.237 10.331.312Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri127.395.586 24.833.384Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-63.346.172 -9.469.764Ödenen Faiz-932.321 -5.032.308Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-797.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.924.077 75.940.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.924.077 75.940.821DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 256.894.242 217.684.972DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 315.818.319 293.625.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 315.850.958 256.971.248Finansal Yatırımlar4 68.237.280 54.523.430Ticari Alacaklar185.949.940 179.745.774İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 34.802.657 44.784.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar151.147.283 134.961.492Diğer Alacaklar62.214.595 24.580.499İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar50.997.347 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.217.248 24.580.499Türev Araçlar424.279 0Stoklar5 129.371.558 132.114.616Peşin Ödenmiş Giderler6.720.701 7.544.695Diğer Dönen Varlıklar8.501.328 934.044ARA TOPLAM777.270.639 656.414.306TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR777.270.639 656.414.306DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar179.909 161.968İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar179.909 161.968Maddi Duran Varlıklar6 246.641.471 237.774.023Kullanım Hakkı Varlıkları11.005.669 9.823.509Maddi Olmayan Duran Varlıklar182.583.541 187.110.913Şerefiye7 14.534.705 14.534.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 168.048.836 172.576.208Peşin Ödenmiş Giderler2.466.743 3.111.848Ertelenmiş Vergi Varlığı3.334.948 1.881.072TOPLAM DURAN VARLIKLAR446.212.281 439.863.333TOPLAM VARLIKLAR1.223.482.920 1.096.277.639KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar100.403.490 56.095.153İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar100.403.490 56.095.153Banka Kredileri8 98.310.517 54.329.132Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.092.973 1.766.021Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 16.965.108 10.162.456Ticari Borçlar79.015.921 82.119.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.713.027 1.980.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar77.302.894 80.139.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.191.543 9.567.190Diğer Borçlar303.242 109.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar303.242 109.372Türev Araçlar2.129.242 2.458.452Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.298.043 3.784.138Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 7.707.956 7.853.352Kısa Vadeli Karşılıklar7.177.585 5.292.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar496.601 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.680.984 5.292.104Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler231.719 462.517ARA TOPLAM235.423.849 177.904.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.423.849 177.904.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 24.358.076 15.012.167İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.358.076 15.012.167Banka Kredileri12.655.550 5.890.908Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.702.526 9.121.259Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.795.391 1.856.076Uzun Vadeli Karşılıklar22.598.108 19.648.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22.598.108 19.648.615Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10 24.456.499 25.106.940TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.208.074 61.623.798TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER308.631.923 239.527.921ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar741.612.939 686.136.405Ödenmiş Sermaye11 3.150.000 3.150.000Sermaye Düzeltme Farkları11 26.119.105 26.119.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.513.723 -8.033.608Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.513.723 -8.033.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -10.513.723 -8.033.608Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 42.005.743 42.005.743Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları623.608.417 388.673.059Net Dönem Karı veya Zararı57.243.397 234.222.106Kontrol Gücü Olmayan Paylar173.238.058 170.613.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR914.850.997 856.749.718TOPLAM KAYNAKLAR1.223.482.920 1.096.277.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat200.977.373 266.816.134Satışların Maliyeti-149.545.084 -171.973.717TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.432.289 94.842.417BRÜT KAR (ZARAR)51.432.289 94.842.417Genel Yönetim Giderleri-8.168.834 -7.778.946Pazarlama Giderleri-6.674.658 -8.512.596Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.647.979 -588.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 36.165.172 30.852.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -24.745.138 -18.978.286ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.360.852 89.836.449Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 2.282.759 2.872.797Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -64.911 -2.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)48.578.700 92.707.246Finansman Gelirleri15 35.354.588 18.334.162Finansman Giderleri15 -17.310.065 -10.292.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.623.223 100.749.135Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.459.847 -10.897.827Dönem Vergi (Gideri) Geliri10 -8.048.639 -9.741.940Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10 1.588.792 -1.155.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.163.376 89.851.308DÖNEM KARI (ZARARI)60.163.376 89.851.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.919.979 4.355.766Ana Ortaklık Payları57.243.397 85.495.542Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,19100000 0,28520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.062.101 -767.453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.577.626 -959.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler515.525 191.863Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10 515.525 191.863Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.062.101 -767.453TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.101.275 89.083.855Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.624.745 4.414.618Ana Ortaklık Payları55.476.530 84.669.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845633BIST