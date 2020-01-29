GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2020 16:57
GÜNCEL HABERLER



***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2020-22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Grup Toplu İş Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, bunun üzerine Türk Metal Sendikası tarafından, tüm üye işyerlerinde grev kararı alınmıştır. Bu kapsamda  Pınarbaşı ve Serbest Bölgede ki işyerlerimiz bakımından uygulama tarihi bilahare belirlenmek üzere, alınan grev kararı alındığı, akabinde Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından tüm üye işyerlerinde lokavt kararı alındığı, lokavt başlama tarihinin daha sonra açıklanacağı şirketimize bildirildiği kamuoyuna açıklanmıştı.
 
Gelinen son durum itibari ile, Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında, 01 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağını imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Buna Göre
 
- İlk 6 ay için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacaktır.  Bu iyileştirmenin üzerine %17 oranında ücret zammı uygulanacaktır. 
- İkinci 6 ay için ise %6 oranında ücret artışı yapılacaktır. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark bu ücret artışına eklenecektir.
- Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır.
- Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacaktır.
- 2019-2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası maliyeti MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815174


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.689
Değişim :  -0,09% |  -112,15
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.506
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 460.880.768 % 19,91  
DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7308 7,7696 % 0,25  
Frank 6,0945 6,1312 % 0,19  
Riyal 1,5830 1,5910 % 0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 8,16  
Altın Gr. 302 302 2,07  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 0,11  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,03  
B. Petrol 58,82 58,82 0,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru