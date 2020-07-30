***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2020 11:15
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan, Cumhurbaşkanlığının 08.11.2018 tarihli 323 nolu kararıyla birlikte herhangi bir işlem yapılmaksızın orijinal süresinin yarısı kadar süresi uzayan yatırım teşvik belgesi kapsamında, yerli alım listesinin 582.000 TL arttırılması ve bir yıl ek süre verilmesi konusunda, ilgili kuruma bugün başvuruda bulunulmuş olup Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamız, ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c) kapsamında yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864137
BIST
12:301.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,02
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:306,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
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|Açılış
|: 7,1220
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|Önceki Kapanış
|: 7,0720
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7,0128
En Düşük
6,9617
12:308,2222
En Yüksek
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|: -0,20%
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|Açılış
|: 8,3150
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|: 8,2700
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|Açılış
|: 438,59
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|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
437,39
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|453.435
|% 10,00
|
|BURVA
|85,90
|8.222.721
|% 9,99
|
|POLTK
|164,10
|148.052
|% 9,99
|
|PKENT
|954,60
|641.491
|% 9,99
|
|BFREN
|1.060,20
|3.257.995
|% -10,00
|
|DARDL
|12,15
|1.203.506
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|429.106
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.680.522
|% -9,99
|
|EPLAS
|14,62
|17.915
|% -8,34
|
|ASELS
|35,28
|647.736.659
|% 0,00
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,26
|329.758.055
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,23
|473.738.492
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,71
|160.697.081
|% 1,18
|
|GARAN
|7,05
|566.439.419
|% -0,70
|
|GUSGR
|6,29
|500.247.001
|% 0,32
|
|KRDMD
|3,00
|204.314.303
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0572
|9,1027
|% 0,10
|
|Frank
|7,6178
|7,6637
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8595
|1,8688
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-19,48
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.886
|2.932
|-6,90
|
|Tam
|2.972
|3.018
|-11,50
|
|Yarım
|1.443
|1.471
|-3,40
|
|Çeyrek
|724
|738
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,41
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|5,22
|5,23
|-0,23
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,57
|