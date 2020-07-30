***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Teşvik Belgesi Kapsamında 05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan, Cumhurbaşkanlığının 08.11.2018 tarihli 323 nolu kararıyla birlikte herhangi bir işlem yapılmaksızın orijinal süresinin yarısı kadar süresi uzayan yatırım teşvik belgesi kapsamında, yerli alım listesinin 582.000 TL arttırılması ve bir yıl ek süre verilmesi konusunda, ilgili kuruma bugün başvuruda bulunulmuş olup Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamız, ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.c) kapsamında yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864137BIST