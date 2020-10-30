***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.10.2020 16:18
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yaşanan depremde Pınarbaşı ve Serbest Bölge de yer alan üretim tesislerimizde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiş, hasar oluşmamıştır.
Üretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884961
BIST
16:211.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -23,20
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:218,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:219,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1058
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:21507,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 10,60
|Açılış
|: 507,99
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KARTN
|1.812,80
|63.481.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.794.804
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.180.867.322
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|857.641.046
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,85
|711.067.372
|% -6,57
|
|PETKM
|4,12
|620.207.857
|% 2,23
|
|SISE
|6,15
|584.399.558
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.180.867.322
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,85
|711.067.372
|% -6,57
|
|ALBRK
|1,63
|353.032.857
|% -7,91
|
|IHLAS
|1,05
|167.885.027
|% -4,55
|
|PETKM
|4,12
|620.207.857
|% 2,23
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3649
|8,3733
|% 1,03
|
|Euro
|9,7734
|9,7867
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,8236
|10,8779
|% 1,39
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% 1,23
|
|Riyal
|2,2258
|2,2370
|% 1,11
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,95
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.409
|59,00
|
|Tam
|3.340
|3.425
|53,39
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|25,82
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,91
|
Seans Raporu
16:21
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