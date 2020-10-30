***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yaşanan depremde Pınarbaşı ve Serbest Bölge de yer alan üretim tesislerimizde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiş, hasar oluşmamıştır.Üretim faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884961BIST