***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 23:25
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 01.03.2021 günlü kararı ile 25.03.2021 günü saat: 13.00' da yapılacak 2020 takvim yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında, (1) Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanarak bağımsız üye aday listesinin Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn Enver Gocay ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral olarak kesinleştirilmesine, (2) Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu üyeliklerine aday olanların listesinin Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa BAYRAKTAR, Ege Endüstri Holding A.Ş.(Gerçek kişi temsilcisi Mehmet Gürel Kapani), Laskay Lastik Sanayi A.Ş.(Gerçek kişi temsilcisi Bahaettin Tatoğlu), olarak kesinleştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914356
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