***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2021 18:41
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2017, 06.11.2017, 04.12.2017, 02.02.2018, 03.04.2018, 01.06.2018, 31.07.2018, 28.09.2018, 16.09.2019, 30.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.10.2017 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan yatırım teşvik belgesi kapsamında Pınarbaşı merkez üretim tesisimizdeki modernizasyon çalışmalarımız devam etmekte olup, 13.01.2022 tarihinde sona erecek olan belge süresinin 2 yıl uzatılması hususunda ilgili kuruma bugün başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979511
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0512,0167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1291
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1553
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05691,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 8,08
|Açılış
|: 691,60
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9833
|12,0167
|% 1,09
|
|Euro
|13,4445
|13,4850
|% 1,17
|
|Sterlin
|15,9842
|16,0644
|% 1,17
|
|Frank
|12,8067
|12,8839
|% 1,01
|
|Riyal
|3,1978
|3,2138
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,92
|
|Altın Gr.
|692
|692
|8,71
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,15
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
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17:57KUTPO
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
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17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
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