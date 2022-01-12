***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 16:34
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında, 01 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağını imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Buna Göre - İlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı, sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacak. Böylece ilk 6 ay için ücret zammı, ortalama %27,4 düzeyinde gerçekleşecek. - İkinci 6 ay için %30 enflasyon artışı yapılarak, enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacak. - Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır. - Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %35 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacaktır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. - 2021-2023 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası maliyeti MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993088
BIST
18:052.064
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810,08
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|118,80
|29.041.567
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|22.508.906
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|89.613.663
|% 9,96
|
|KRDMB
|11,49
|110.583.373
|% 9,95
|
|KRDMA
|11,49
|230.839.122
|% 9,95
|
|KRSTL
|4,10
|76.559.428
|% -9,89
|
|MMCAS
|3,33
|452.334
|% -9,26
|
|GEDZA
|19,23
|46.262.995
|% -8,86
|
|PENTA
|332,50
|42.421.477
|% -5,00
|
|BALAT
|8,48
|399.919
|% -4,72
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% -0,07
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% -0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 3,24
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 3,47
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,23
|
|Altın Gr.
|802
|802
|-6,59
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
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17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
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17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
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17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
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17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem