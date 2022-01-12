***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında, 01 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağını imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Buna Göre - İlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı, sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacak. Böylece ilk 6 ay için ücret zammı, ortalama %27,4 düzeyinde gerçekleşecek. - İkinci 6 ay için %30 enflasyon artışı yapılarak, enflasyon oranının daha yüksek gerçekleşmesi durumunda, enflasyon koruması dikkate alınacak. - Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır. - Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %35 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacaktır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. - 2021-2023 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna göre Tamamlayıcı Sağlık Sigortası maliyeti MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993088BIST