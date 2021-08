***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAKEEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKEGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 8.551.314,83 8.551.314,83 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955234BIST