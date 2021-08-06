***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2021 08:09
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
EGE FREN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. OTOMOTİV YAN SANAYİ 8000000 4.079.965,72 TRY 50,998 İŞTİRAK
EEFZ DIŞ TİCARET A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 50000 49996 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
EGE TECH LTD HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ 8.551.314,83 8.551.314,83 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955234
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5374
En Düşük
8,5140
18:0510,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0058
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1153
En Düşük
10,0744
18:05493,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 493,71
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,09
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|DERIM
|10,43
|15.101.492
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.567.777
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.736.430
|% -9,84
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|TUPRS
|97,75
|817.805.775
|% 3,38
|
|THYAO
|12,76
|652.575.263
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|GARAN
|9,26
|2.286.056.080
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,49
|614.729.809
|% 1,63
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,52
|633.367.741
|% 1,85
|
|TSKB
|1,33
|127.054.129
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5235
|8,5268
|% 0,08
|
|Euro
|10,0832
|10,1018
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,8414
|11,9007
|% 0,09
|
|Frank
|9,3598
|9,4162
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2680
|2,2794
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-5,16
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,17
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|0,06
|