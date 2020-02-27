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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

27.02.2020 00:01
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***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2020
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO, URF, KYBF VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:    26.02.2020 KARAR SAYISI :   4 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 31.12.2019 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca, TMS/TFRS Konsolide hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ektedir.   Şirketimiz yönetimi tarafından 31.12.2019 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan TMS/TFRS esaslı Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaların ve Faaliyet Raporunun   Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanmış (URF) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile (KYBF) Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun a)Tarafımızdan incelendiğini, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
  SABRİ YALÇIN AKDEMİRENVER GOCAYAYHAN ÖZEL BAĞIMSIZ ÜYE        BAĞIMSIZ ÜYEGENEL MÜDÜR



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821908


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