GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

30.03.2020 14:00
GÜNCEL HABERLER


hinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Enver Gocay' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn. Bahaettin Tatoğlu, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Abdulkadir Erdoğan'ın  seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833228


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:1787.921
Değişim :  -0,23% |  -203,56
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.456 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KNFRT 6,60 11.230.852 % 10,00  
TIRE 5,72 27.292.438 % 10,00  
MARKA 0,88 5.427.543 % 10,00  
AYCES 10,60 1.734.191 % 9,96  
SKTAS 2,32 5.699.504 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1237 8,1645 % 1,53  
Frank 6,8279 6,8690 % 1,04  
Riyal 1,7428 1,7516 % 1,81  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 342 342 3,89  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş Gr. 2,95 2,96 -0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru