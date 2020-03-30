***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









hinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Enver Gocay' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn. Bahaettin Tatoğlu, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Abdulkadir Erdoğan'ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833228BIST