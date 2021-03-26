***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.03.2021 15:48
***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olarak Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde olmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Enver Gocay' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Enver Gocay tarafından yürütülmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının dört olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu, Sn. Bahaettin Tatoğlu, Sn. Mustafa Salih Eser ve Sn. Abdulkadir Erdoğan'ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının iki olarak belirlenmesine ve komite üyeliklerine Sn. Numan Numanbayraktaroğlu ve Sn. Hüseyin Fazıl Oral' ın seçilmelerine, Komite Başkanlığının Sn. Numan Numanbayraktaroğlu tarafından yürütülmesine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921008
BIST
17:041.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -9,08
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:048,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0725
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:049,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1122
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:04445,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,45
|Açılış
|: 445,92
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BJKAS
|6,93
|595.853.322
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.113.204
|% 9,99
|
|GARFA
|14,57
|8.281.213
|% 9,96
|
|IZFAS
|9,73
|20.121.754
|% 9,94
|
|AVOD
|9,49
|666.213.822
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|52.818.808
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.642.322.915
|% -1,00
|
|VESTL
|38,28
|978.773.647
|% 3,18
|
|SISE
|7,34
|873.404.519
|% 1,66
|
|SASA
|45,16
|746.015.325
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,68
|725.714.122
|% 3,41
|
|GARAN
|6,92
|2.642.322.915
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,79
|651.097.263
|% 6,16
|
|SKBNK
|1,19
|209.994.515
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,17
|330.629.320
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.117.616
|% 0,72
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0064
|8,0120
|% 0,91
|
|Euro
|9,4503
|9,4678
|% 1,20
|
|Sterlin
|11,0293
|11,0846
|% 1,53
|
|Frank
|8,4899
|8,5410
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1315
|2,1422
|% 1,06
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|1,54
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,88
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|6,45
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|3,12
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|2,03
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK
-
17:17XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de