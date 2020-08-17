***EGEEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
17.08.2020 14:34
***EGEEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [EGEEN]
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
-Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (03/09/2020 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869352
BIST
15:011.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,80
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:017,3966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:018,7719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:01464,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,72
|Açılış
|: 464,83
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,14
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|HUBVC
|16,94
|65.888.781
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.180.180
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.378.632
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|11.859.335
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.889.335
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.140.775
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,97
|709.348.343
|% 2,80
|
|RTALB
|50,45
|596.079.418
|% 6,66
|
|EKGYO
|1,94
|585.769.432
|% 0,52
|
|KLGYO
|8,63
|539.096.111
|% 2,98
|
|KRDMD
|2,80
|494.872.625
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,94
|585.769.432
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,80
|494.872.625
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,11
|246.377.452
|% 1,93
|
|GARAN
|6,97
|709.348.343
|% 2,80
|
|PETKM
|3,76
|364.856.542
|% 4,16
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3966
|% 0,54
|
|Euro
|8,7654
|8,7719
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,6455
|9,6939
|% 0,50
|
|Frank
|8,1099
|8,1587
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9655
|1,9753
|% 0,49
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|4,63
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.076
|3.152
|18,35
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|8,88
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,09
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,15
|