***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 14:40
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGEPO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964841
BIST
17:471.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,20
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.402
En Düşük
1.385
17:478,6459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:4710,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:47493,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 493,68
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:47
|KIMMR
|3,85
|1.019.203
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|19.068.572
|% 10,00
|
|BERA
|10,47
|157.801.989
|% 9,98
|
|UNLU
|6,39
|130.421.847
|% 9,98
|
|FRIGO
|19,86
|29.163.933
|% 9,97
|
|NUGYO
|10,72
|88.413.106
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|66.979.775
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,80
|17.736.924
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,31
|194.239.778
|% -6,79
|
|KTSKR
|60,15
|48.155.283
|% -6,38
|
|THYAO
|13,10
|1.076.111.584
|% 0,38
|
|GARAN
|9,36
|1.018.687.025
|% 1,96
|
|EREGL
|16,70
|749.213.797
|% 3,99
|
|TRILC
|13,07
|649.360.779
|% -2,75
|
|KRDMD
|6,40
|641.209.198
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,43
|369.272.137
|% 2,10
|
|GARAN
|9,36
|1.018.687.025
|% 1,96
|
|KRDMD
|6,40
|641.209.198
|% 1,43
|
|THYAO
|13,10
|1.076.111.584
|% 0,38
|
|PETKM
|6,26
|462.953.255
|% 2,12
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6459
|% 0,22
|
|Euro
|10,1452
|10,1497
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,7536
|11,8125
|% 0,03
|
|Frank
|9,3339
|9,3901
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,14
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,76
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|1,41
|