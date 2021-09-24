***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:28
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965129
BIST
15:151.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -20,53
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.379
15:158,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0896
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
15:1510,3803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0712
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
15:15497,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,35
|Açılış
|: 497,25
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler15:13
|YEOTK
|73,20
|161.791.266
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.396.638
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.764.997
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.393.115
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,95
|28.773.159
|% -9,72
|
|KTSKR
|54,10
|12.309.688
|% -9,23
|
|AGYO
|2,99
|31.461.197
|% -8,84
|
|DESPC
|9,83
|16.111.001
|% -7,70
|
|GARAN
|8,86
|1.461.529.790
|% -3,49
|
|KIMMR
|3,98
|774.835.294
|% -5,91
|
|THYAO
|13,47
|683.548.200
|% 1,05
|
|SISE
|8,18
|447.114.098
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,32
|403.760.442
|% -2,93
|
|KIMMR
|3,98
|774.835.294
|% -5,91
|
|YKBNK
|2,32
|403.760.442
|% -2,93
|
|GARAN
|8,86
|1.461.529.790
|% -3,49
|
|EKGYO
|1,80
|222.060.772
|% -1,10
|
|AKBNK
|5,13
|401.585.875
|% -3,21
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8473
|8,8501
|% 1,01
|
|Euro
|10,3701
|10,3760
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0544
|12,1149
|% 0,58
|
|Frank
|9,5285
|9,5859
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3503
|2,3621
|% 0,91
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|5,62
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,78
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.346
|42,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|40,54
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|19,61
|
|Çeyrek
|795
|813
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|-0,05
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
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15:28EPLAS
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 305 adet işlem
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15:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 45 kaybederek (% -1.57 ) 1, 475
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15:27XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 9, 035.00 milyon TL de
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15:26ESCOM
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 215, 425 adet işlem
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15:24KIMMR
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 422, 645 adet işlem