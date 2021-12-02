***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 10:14
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980625
BIST
11:321.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
11:3213,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1116
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
11:3215,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2140
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
11:32766,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 5,47
|Açılış
|: 766,80
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ERBOS
|137,50
|155.026.560
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.672.015
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|9.763.424
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|KUYAS
|3,27
|17.979.474
|% -3,82
|
|KRDMD
|9,11
|757.656.131
|% 1,67
|
|THYAO
|18,39
|685.818.785
|% -0,11
|
|SISE
|13,29
|544.662.169
|% 2,47
|
|EREGL
|23,56
|508.165.386
|% 2,70
|
|GARAN
|11,67
|462.088.897
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,33
|297.549.462
|% 2,19
|
|SKBNK
|1,19
|149.328.116
|% 2,59
|
|YKBNK
|3,33
|281.845.399
|% 0,91
|
|TSKB
|1,51
|126.024.105
|% 1,34
|
|KRDMD
|9,11
|757.656.131
|% 1,67
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4481
|13,4526
|% 1,09
|
|Euro
|15,2527
|15,2868
|% 1,48
|
|Sterlin
|17,8413
|17,9307
|% 1,34
|
|Frank
|14,5528
|14,6405
|% 1,06
|
|Riyal
|3,5792
|3,5972
|% 1,20
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-6,38
|
|Altın Gr.
|768
|768
|7,12
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,17
|
|B. Petrol
|69,80
|69,80
|0,93
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 78 artarak (% 0.89 ) 2, 015
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11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, TRKCM, SODA
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11:46XU100
Endeks 1, 873 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 9, 775.00 milyon TL de
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11:46KONKA
Yüzde 4.97 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 567, 641 adet işlem
-
11:45INVEO
Yüzde 4.86 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 181, 081 adet işlem