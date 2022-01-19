***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 12:05
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995140
BIST
11:511.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
11:5113,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0827
|Açılış
|: 13,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
11:5115,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1248
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
11:51793,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,49
|Açılış
|: 793,95
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler11:51
|UFUK
|24,22
|1.301.220
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|79.060
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|640.717
|% 9,71
|
|TETMT
|500,00
|23.880.295
|% 8,34
|
|EUHOL
|3,66
|18.737.354
|% 7,65
|
|PKENT
|296,20
|3.654.164
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|KUTPO
|90,75
|54.569.510
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,48
|4.268.039
|% -9,87
|
|QNBFL
|87,35
|357.786
|% -9,29
|
|THYAO
|27,00
|1.435.277.356
|% 0,45
|
|KRDMD
|12,00
|1.243.489.319
|% 1,27
|
|PETKM
|8,91
|874.365.193
|% 1,95
|
|SISE
|14,01
|812.355.549
|% -1,20
|
|GARAN
|11,77
|725.571.911
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,97
|724.965.213
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,41
|426.553.232
|% 1,26
|
|KRDMD
|12,00
|1.243.489.319
|% 1,27
|
|PETKM
|8,91
|874.365.193
|% 1,95
|
|TSKB
|1,56
|122.359.402
|% 2,63
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5998
|13,6121
|% 0,61
|
|Euro
|15,4293
|15,4420
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4384
|18,5309
|% 0,56
|
|Frank
|14,7939
|14,8830
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6139
|3,6320
|% 0,48
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,61
|
|Altın Gr.
|794
|795
|5,05
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|0,23
|