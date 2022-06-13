***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 10:13
***EGEPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGEPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036855
BIST
10:592.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,11
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
10:5917,2514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1410
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,0425
10:5918,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0862
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
10:591.028,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.028,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:57
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,53
|175.053.100
|% 8,24
|
|ARZUM
|18,89
|32.463.472
|% 7,70
|
|TSGYO
|5,72
|34.002.639
|% -5,92
|
|ULUUN
|19,90
|41.061.609
|% -4,23
|
|SOKM
|13,41
|53.883.315
|% -3,94
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|KAPLM
|56,85
|403.180
|% -3,15
|
|THYAO
|47,44
|1.675.756.599
|% 1,58
|
|EREGL
|32,22
|560.054.282
|% -3,07
|
|SISE
|22,18
|462.028.818
|% -0,18
|
|SASA
|43,06
|418.967.078
|% -2,05
|
|KRDMD
|13,67
|348.560.797
|% -2,29
|
|DOHOL
|4,06
|314.272.404
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,58
|189.473.609
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,74
|184.952.652
|% -0,21
|
|SEGYO
|1,17
|42.601.541
|% 0,86
|
|THYAO
|47,44
|1.675.756.599
|% 1,58
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2496
|17,2597
|% 0,87
|
|Euro
|18,0716
|18,1028
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0174
|21,1228
|% 0,06
|
|Frank
|17,3002
|17,4044
|% 0,31
|
|Riyal
|4,5766
|4,5995
|% 0,64
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,00
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,55
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,26
|