***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 30.000.000 4.022 131.638 1.122.755 55.740.194 5.950.616 92.949.225 92.949.225Transferler-169.172 5.950.616 -5.950.616 -169.172 -169.172Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.650.364 18.650.364 18.650.364Dönem Sonu Bakiyeler20 30.000.000 4.022 -37.534 1.122. 61.690.810 18.650.364 111.430.417 111.430.417Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 79.000.000 4.022 -234.740 12.690.810 32.933.407 125.516.254 125.516.254Transferler20 21.000.000 212.623 638.204 11.295.203 -32.933.407 93.536.989 93.536.989Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.637.096Dönem Karı (Zararı)22.629.488 79.266.584 79.266.584Sermaye Arttırımı20 25.000.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları20 93.324.366Dönem Sonu Bakiyeler20 125.000.000 4.022 93.324.366 31.637.096 -22.117 1.760.959 23.986.013 22.629.488 298.319.827 298.319.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI45.085.280 33.952.746Dönem Karı (Zararı)22.629.488 18.650.364Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.276.427 9.120.732Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 8.307.098 3.481.313Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.342.000 1.921.373Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4.275.000 0Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-67.000 1.921.373Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,17 1.437.244 -65.620Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.437.244 -65.620Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.679.418 6.322.320Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 1.679.418 6.322.320Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 121.676 737.399Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.072.991 -3.276.053Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.179.365 6.181.650Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.223.462 10.225.112İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7,8 10.223.462 10.225.112Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 52.783 351.626Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.067.442 -4.767.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.067.442 -4.767.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-164.322 371.919İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-164.322 371.919İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları45.085.280 33.952.746YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.403.303 -16.800.633İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 5.572.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.100.000 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12,13,14 2.100.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.075.303 -16.800.633Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12,13,14 -81.075.303 -16.800.633FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.375.480 13.699.148Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri118.324.366Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 19.501.237Kredilerden Nakit Girişleri6 19.501.237Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.831.414Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -8.831.414Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -437.382 1.002.203Ödenen Faiz25 -3.477.808 -8.106.674Alınan Faiz25 1.797.718 1.302.382YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.057.457 30.851.261NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.057.457 30.851.261DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.475.762 11.148.962DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 103.533.219 42.000.223Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 103.533.219 24.475.762Ticari Alacaklar22.172.013 18.419.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 22.172.013 18.419.571Diğer Alacaklar8 322.895 565.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 91.490 524.662İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 231.405 40.724Stoklar9 3.947.217 4.000.000Peşin Ödenmiş Giderler10 2.561.627 1.156.583İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.561.627 1.156.583Diğer Dönen Varlıklar18 2.589.994 34.884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 2.589.994 34.884ARA TOPLAM135.126.965 48.652.186TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR135.126.965 48.652.186DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.572.000Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 5.572.000Diğer Alacaklar8 186.851 108.682İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 186.851 108.682Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 8.500.000 30.687.520Maddi Duran Varlıklar12 198.911.575 69.202.418Kullanım Hakkı Varlıkları14 30.317.538 31.211.014Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 10.822.837 10.803.696Peşin Ödenmiş Giderler11.556.718 16.265.014İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 11.556.718 16.265.014Ertelenmiş Vergi Varlığı27 4.056.032 1.835.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR264.351.551 165.685.710TOPLAM VARLIKLAR399.478.516 214.337.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.019.570 2.215.461İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.019.570 2.215.461Banka Kredileri6 1.128.782 1.322.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 890.788 893.079Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.866.937 11.739.316İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 8.866.937 11.739.316Banka Kredileri6 8.866.937 11.739.316Ticari Borçlar7 20.910.454 17.988.680İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.910.454 17.988.680Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.941.027 1.297.513Diğer Borçlar3 7.307.500 5.812İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7.307.500 5.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)122.724 41.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)122.724 41.551Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.433.622 1.431.487Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.760.033 1.191.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.322.299 753.892Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 437.734 437.734Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 667.869 618.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 667.869 618.617ARA TOPLAM47.029.736 36.530.063TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.029.736 36.530.063UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.519.449 49.719.975İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 43.519.449 49.719.975Banka Kredileri6 9.396.123 15.161.558Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 34.123.326 34.558.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.450.436 2.571.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 7.159.068 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.128.953 52.291.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.158.689 88.821.638ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.319.827 125.516.258Ödenmiş Sermaye20 125.000.000 79.000.000Sermaye Düzeltme Farkları4.022 4.022Paylara İlişkin Primler (İskontolar)93.324.366 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31.402.360 -234.736Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.402.360 -234.736Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17,20 31.637.096 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17,20 -234.736 -234.736Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 1.760.959 1.122.755Yasal Yedekler20 1.760.959 1.122.755Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 24.198.632 12.690.810Net Dönem Karı veya Zararı20 22.629.488 32.933.407TOPLAM ÖZKAYNAKLAR298.319.827 125.516.258TOPLAM KAYNAKLAR399.478.516 214.337.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat120.591.622 78.654.511 44.485.474 32.439.076Satışların Maliyeti-88.611.245 -50.318.088 -34.658.906 -21.852.868TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.980.377 28.336.423 9.826.568 10.586.208BRÜT KAR (ZARAR)31.980.377 28.336.423 9.826.568 10.586.208Genel Yönetim Giderleri-9.041.474 -7.713.690 -3.815.224 -3.259.414Pazarlama Giderleri-1.290.087 -282.702 -116.614 -174.997Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.942.514 9.655.580 648.153 2.082.615Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.241.742 -4.993.393 137.102 -26.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.349.588 25.002.218 6.679.985 9.208.127Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.342.000 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.691.588 25.002.218 6.679.985 9.208.127Finansman Gelirleri1.797.718 1.302.383 187.935 658.956Finansman Giderleri-3.738.142 -8.391.635 -717.958 -4.683.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.751.164 17.912.966 6.149.962 5.183.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-121.676 -1.266.180 -5.327.884 -3.517.918Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.092.549 -1.435.354 -1.410.558 -881.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.970.873 169.174 -3.917.326 -2.636.182SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.629.488 16.646.786 822.078 1.665.991DÖNEM KARI (ZARARI)22.629.488 16.646.786 822.078 1.665.991Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.629.488 16.646.786 822.078 1.665.991Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar32.804.229Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)39.546.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.742.142Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.742.142Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.804.229TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.433.717 16.646.786 822.078 1.665.991Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları55.433.717 16.646.786 822.078 1.665.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973739BIST