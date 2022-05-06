***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2022-01Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniDönem Karı tutarının Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine yazılmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiyokturAçıklamalar05.05.2022 tarihinde açıklanmış olan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu"nda Dönem Karının (Zararının) Dağılımı başlığı altında dönem karı tutarının Ana Ortaklık Payları kalemine yazılması gerekirken sehven Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine Kontrol Gücü Olmayan Paylar kalemine sehven yazıldığı tespit edilmiştir. İlgi dipnot düzeltimiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027110BIST