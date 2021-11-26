***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tarihimiz 21.12.2021 olarak güncellenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2021Genel Kurul Tarihi 21.12.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/AGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Esas sözleşmenin 7'nci maddesine uygun olarak yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi,3 - Genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısına göre, boş olan yönetim kurulu üyelikleri için SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uygun olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,4 - Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi5 - Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer yönetici atama yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi,6 - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi7 - "Pay Sahipleri Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri İç Yönergesi" nin onaya sunulması.8 - Görüş ve temenniler9 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Genel Kurul Daveti Gündem ve Vekaletname_24.11.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021-25 YKK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Genel Kurul İç Yönerge .pdf - İç YönergeEK: 4 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI_24_11_2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979690BIST