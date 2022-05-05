***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel KurulYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane ve kuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayiş) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi12 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Olagan Genel Kurul Cagrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2022 01 Bağımsız Denetim Komite Kararı.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 5 2022 08 YKK 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 2022 09 YKK 2021 Kar Dağıtım .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 31.03.2022 tarih ve 14:00'da planlandığı şekilde gerçekleşmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 NASMED 2021 GK Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 31.03.2022 2021 -Olagan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 genelkuruloylamasonuclari_1648726485433.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalar2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 31.03.2021 Saat 14:00'da Şirket Merkezimiz Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna Duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026562BIST