***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2022 13:07
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.03.2022
Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Hastane faaliyetlerinin daha verimli sürdürülebilmesi ve şirket politikaları doğrultusunda büyümenin gerçekleştirilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan doktor kadrolarının başka hastane ve kuruluşlardan devir alınması, başka hastaneler ile doktor kadroları takasının (becayiş) yapılması, başka hastane ruhsatı veya tıp merkezi satın alınması, Vakıf kurulması, Üniversiteler ile Afiliasyon (iş birliği anlaşmaları) yapılması ya da Üniversite kurulması için gerekli fizibilite çalışmalarının, görüşmelerin, anlaşmaların yapılması ve ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine uyulması koşuluyla Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
12 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Olagan Genel Kurul Cagrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2022 01 Bağımsız Denetim Komite Kararı.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 5 2022 08 YKK 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 2022 09 YKK 2021 Kar Dağıtım .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 31.03.2022 tarih ve 14:00'da planlandığı şekilde gerçekleşmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 NASMED 2021 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 31.03.2022 2021 -Olagan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 genelkuruloylamasonuclari_1648726485433.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
2021 Yılı Olağan Genel Kurulumuz 31.03.2021 Saat 14:00'da Şirket Merkezimiz Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna Duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026562
BIST