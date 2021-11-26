***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul tarihimiz 21.12.2021 tarihi olarak güncellenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniOlağan üstü Genel Kurul Tarihimiz 21.12.2021 tarihi olarak güncellenmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979689BIST