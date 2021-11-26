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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

26.11.2021 00:24
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul tarihimiz 21.12.2021 tarihi olarak güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Olağan üstü Genel Kurul Tarihimiz 21.12.2021 tarihi olarak güncellenmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979689


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TUCLK 17,60 17.469.734 % 10,00  
YEOTK 55,55 82.555.884 % 10,00  
TRILC 11,88 248.721.364 % 10,00  
EMNIS 19,69 603.474 % 10,00  
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Riyal 3,1934 3,2094 % 1,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.794 2,39  
Altın Gr. 691 691 7,73  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,58 23,63 0,01  
Gümüş Gr. 9,10 9,12 0,01  
B. Petrol 82,25 82,25 0,00  
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