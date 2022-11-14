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***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

14.11.2022 18:23
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsay


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fiyat tespit raporundaki beklenti raporuna ilişkin hazılanmış olan rapor ektedir. 
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079868


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Tam 6.989 7.121 103,00  
Yarım 3.394 3.481 50,00  
Çeyrek 1.697 1.740 25,00  
Gümüş.Ons 21,86 21,88 0,22  
Gümüş Gr. 13,04 13,06 0,14  
B. Petrol 95,25 95,25 -0,74  
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