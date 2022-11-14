***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
14.11.2022 18:23
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat tespit raporundaki beklenti raporuna ilişkin hazılanmış olan rapor ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079868
BIST
17:594.567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 111,80
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0675
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5919,2252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.058,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,71
|Açılış
|: 1.058,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.059,11
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.424.909
|% 10,00
|
|MAALT
|345,40
|46.505.772
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.276.654
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.849.728
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.723.636
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|974.526.075
|% -9,93
|
|BRKO
|2,18
|1.041.968
|% -6,84
|
|FENER
|66,20
|403.030.813
|% -6,23
|
|GLBMD
|10,30
|31.919.266
|% -5,94
|
|SELVA
|11,78
|219.993.541
|% -5,15
|
|THYAO
|109,60
|8.989.098.335
|% -1,70
|
|ASELS
|41,54
|6.873.352.001
|% 6,90
|
|PETKM
|15,25
|5.559.181.534
|% 7,17
|
|EREGL
|37,28
|4.187.129.155
|% 2,14
|
|ODAS
|11,89
|3.300.125.184
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,64
|2.812.104.388
|% 6,42
|
|ALBRK
|2,55
|1.103.464.801
|% 2,82
|
|PETKM
|15,25
|5.559.181.534
|% 7,17
|
|AKFGY
|4,49
|1.453.854.568
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.300.125.184
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5956
|18,6036
|% 0,32
|
|Euro
|19,2027
|19,2185
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,7568
|21,8659
|% -0,65
|
|Frank
|19,5712
|19,6891
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|4,28
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.989
|7.121
|103,00
|
|Yarım
|3.394
|3.481
|50,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.740
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,14
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|-0,74
|
Seans Raporu
17:59
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17:56BMSTL
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17:55
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