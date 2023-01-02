***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.01.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR ve Nuri NASIR'ın, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 25.000.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 24.10.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirdikleri, aynı tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.Necip NASIR, Aslan NASIR, Servet NASIR ve Nuri NASIR'ın hazırlamış oldukları Pay Satış Bilgi Formları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, Kurul'un 28.12.2022 tarihli 4 adet yazısı ekinde ortaklarımıza bugün itibarıyla tebliğ edilmiştir. Kurulca onaylı Pay Satış Bilgi Formaları ekte yayınlanmaktadır.Bu çerçevede, satışa konu olacak Şirket paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için yasal sürecin en kısa sürede başlatılacağı ortaklarımız tarafından ifade edilmiştir.Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092333BIST