***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A KONAK İZMİRÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler EGEPOL HASTANESİ - GÜNEŞLİ MAHALLESİ 527 SOKAK NO:2 KONAK İZMİREGEPOL CERRAHİ HASTANESİ -GÜNEŞLİ MAHALLESİ 528/1 SOKAK NO:3 KONAK İZMİRElektronik Posta AdresiE-postanurinasir@nasir.com.trsbilen@egepolhastanesi.cominvestor@egepolhastanesi.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGÜNEŞLİ MAH.529 SOKAK 2/A KONAK İZMİR 0232 2629988 0232 2629940GÜNEŞLİ MAH 527 SOKAK NO:2 0850 8503535Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSİNAN BİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 01.09.2021 02322629988-1025 sbilen@egepolhastanesi.comSERPİL ATLI MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ 01.09.2021 02322629988-1014 satli@egepolhastanesi.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İnsan sağlığına yönelik, hastalara ayakta ve yatırarak muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerini sunmak, bu hizmetler için gerekli olan tüm tanı ve tedavi alanları, ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi hizmetleri sunan sağlık tesisleri, laboratuvarlar, kan merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, üniteler gibi insan sağlığına yönelik kuruluşları inşa etmek, tadil etmek, kurmak, satın almak ve işletmek, koruyucu hekimlik dahil insan sağlığına yönelik tüm sağlık hizmetlerini vermekle iştigal etmektedir.Şirketin Süresi SÜRESİZSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama TRY 30000000 TRY İşlem GörmüyorB Hamiline TRY 95000000 TRY İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNECİP NASIR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 31.03.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 25 A Bağımsız Üye DeğilASLAN NASIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 25 A Bağımsız Üye DeğilSERVET NASIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 25 A Bağımsız Üye DeğilNURİ NASIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 31.03.2003 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ 25 A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963015BIST