Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2022 11:46
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GÜNEŞLİ MAH.529 SOKAK 2/A KONAK İZMİR 0232 2629988 0232 2629940
GÜNEŞLİ MAH 527 SOKAK NO:2 0850 8503535 0232 2629940
GÜNEŞLİ MAHALLESİ HALİDE EDİP ADIVAR BULVARI NO:57 KONAK İZMİR 0850 8503535 0232 2629940

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN BİLEN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ- 01.09.2021 02322629988-1025 sbilen@egepolhastanesi.com
SERPİL ATLI MALİ İŞLER YÖNETİCİSİ 01.09.2021 02322629988-1014 satli@egepolhastanesi.com
SELİM ERDOĞAN YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 07.03.2022 02322629988-1025 investor@egepolhastanesi.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 700044




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008076


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:402.022
Değişim :  1,26% |  25,13
Açılış :  1.987  
Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
2.027 En Düşük
1.986
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 395.194.008 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.229.427.433 % 9,96  
IPEKE 16,81 114.311.180 % 9,94  
BASGZ 12,14 161.086.689 % 9,47  
ROYAL 3,28 283.728 % 9,33  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Dolar 14,4919 14,4936 % 0,84  
Euro 15,7926 15,8202 % 1,11  
Sterlin 18,9712 19,0664 % 1,00  
Frank 15,5562 15,6499 % 0,60  
Riyal 3,8514 3,8707 % 0,86  
daha fazla
13:38 Alış Satış %  
Altın Ons 2.007 2.008 10,40  
Altın Gr. 934 934 11,48  
Cumhuriyet 6.188 6.282 151,00  
Tam 6.162 6.318 160,67  
Yarım 2.978 3.056 77,72  
Çeyrek 1.494 1.528 38,86  
Gümüş.Ons 26,19 26,23 0,56  
Gümüş Gr. 12,13 12,15 0,31  
B. Petrol 126 126 2,54  
Seans Raporu 13:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru