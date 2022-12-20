***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Şirketimizin 2022 Yılına ait Yatırımcı Bülteni bilginize sunulmuştur.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088826BIST