***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
20.12.2022 23:36
***EGEPO*** NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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20.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Yatırımcılarımız,
Şirketimizin 2022 Yılına ait Yatırımcı Bülteni bilginize sunulmuştur.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088826
BIST
18:005.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 27,11
|Açılış
|: 5.409
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.446
En Düşük
5.344
18:0018,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7600
|
18,6938
En Düşük
18,6203
18:0019,8793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0700
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8793
En Düşük
19,8070
18:001.090,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.090,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,08
En Düşük
1.089,31
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ALFAS
|292,60
|256.147.667
|% 10,00
|
|ISATR
|394.218,00
|720.018
|% 10,00
|
|PETUN
|63,85
|33.979.417
|% 9,99
|
|DITAS
|38,34
|53.621.237
|% 9,98
|
|TMPOL
|36,16
|57.113.602
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,16
|39.944.063
|% -9,96
|
|RALYH
|32,90
|154.412.301
|% -9,37
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|TSKB
|5,02
|2.349.331.054
|% -8,73
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|THYAO
|145,90
|10.762.159.297
|% 1,81
|
|ASELS
|61,00
|9.046.789.464
|% 2,61
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|SKBNK
|3,21
|2.270.286.552
|% -8,81
|
|VAKBN
|12,69
|7.516.991.516
|% -7,84
|
|YKBNK
|12,25
|6.751.975.534
|% -4,82
|
|EKGYO
|8,19
|4.536.786.573
|% -1,09
|
|ISCTR
|12,96
|6.403.362.856
|% -5,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6722
|% 0,11
|
|Euro
|19,7929
|19,8793
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6516
|22,7652
|% 0,05
|
|Frank
|20,0533
|20,1741
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.334
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.563
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,18
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,50
|0,01
|
|B. Petrol
|79,75
|79,75
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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