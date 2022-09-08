***EGGUB* *AVC* *ESCOM* *IEYHO* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.09.2022 09:11
***EGGUB******AVC******ESCOM******IEYHO******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, EGGUB, ESCOM, IEYHO]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061293
BIST
10:333.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 63,40
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3318,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2431
En Düşük
18,2142
10:3318,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:331.007,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,66
|Açılış
|: 1.007,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ZRGYO
|4,98
|56.659.371
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,72
|53.721.581
|% 8,77
|
|DESA
|25,10
|11.740.793
|% 8,47
|
|TSGYO
|5,61
|40.232.241
|% 7,88
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,52
|55.815.063
|% -3,92
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|GLBMD
|8,27
|6.936.886
|% -3,73
|
|TSKB
|6,58
|21.628.861
|% -3,66
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|THYAO
|75,60
|1.109.606.561
|% 1,20
|
|EREGL
|32,02
|854.397.180
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|HALKB
|11,67
|517.900.792
|% 2,55
|
|AKBNK
|15,78
|645.646.347
|% 0,57
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2464
|% 0,17
|
|Euro
|18,2421
|18,2567
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,8960
|21,0007
|% -0,34
|
|Frank
|18,6123
|18,7244
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8402
|4,8645
|% 0,10
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,59
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46VKGYO
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 270, 190 adet işlem
-
10:45ZRGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 814, 058 adet işlem
-
10:44EGGUB
Yüzde 4.92 oranında artışla 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 810 adet işlem
-
10:43VKGYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 454, 228 adet işlem
-
10:42XU100
Endeks 3, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 13, 650.00 milyon TL de