***EGGUB* *ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGGUB******ECZYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ECZYT, EGGUB27.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaECZACIBASI YATIRIM ECZYT 1,9 1,71EGE GUBRE EGGUB 1,5 1,35Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141246BIST