***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 14:26
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan tablo 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819018
BIST
15:45120.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 29,97
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.399
15:456,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0652
En Düşük
6,0344
15:456,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
15:45307,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,92
|Açılış
|: 307,21
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,52
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,87
|622.626.569
|% 19,58
|
|AYCES
|12,74
|6.172.908
|% 14,98
|
|BJKAS
|3,09
|445.637.144
|% 13,60
|
|DGGYO
|6,90
|10.031.336
|% 11,11
|
|ALCTL
|19,72
|57.781.082
|% 10,72
|
|TUKAS
|12,62
|2.963.304
|% -17,30
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,12
|43.241.525
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,40
|12.224.331
|% -8,40
|
|QNBFL
|145,20
|181.251
|% -7,52
|
|ASELS
|29,16
|1.159.210.469
|% 3,33
|
|THYAO
|14,92
|1.155.516.597
|% -0,47
|
|GSRAY
|2,87
|622.626.569
|% 19,58
|
|ISGYO
|2,21
|569.219.014
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,09
|445.637.144
|% 13,60
|
|ISGYO
|2,21
|569.219.014
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,87
|622.626.569
|% 19,58
|
|CEMAS
|1,24
|189.843.440
|% 2,48
|
|BJKAS
|3,09
|445.637.144
|% 13,60
|
|KARSN
|1,91
|259.294.240
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8741
|7,9136
|% 0,17
|
|Frank
|6,1505
|6,1875
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6112
|1,6193
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,34
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.024
|2.074
|1,44
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,69
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,71
|
Seans Raporu
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