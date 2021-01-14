***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.01.2021 08:47
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 13.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-161 numaralı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901972
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
0
En Düşük
0
18:057,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4185
En Düşük
7,3954
18:059,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0326
En Düşük
8,9913
18:05438,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,77
|Açılış
|: 439,14
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|VESTL
|24,20
|380.789.062
|% 0,00
|
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|VESTL
|24,20
|380.789.062
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4090
|7,4144
|% 0,16
|
|Euro
|9,0177
|9,0266
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,0775
|10,1280
|% 0,17
|
|Frank
|8,3196
|8,3697
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,83
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,84
|55,84
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem