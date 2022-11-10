***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 0232 6251250 sukru.onder@egegubre.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 2000000 TRY 5,00 OY HAKKINDA İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 38000000 TRY 95,00 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079186BIST