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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2022 14:33
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 0232 6251250 sukru.onder@egegubre.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 2000000 TRY 5,00 OY HAKKINDA İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 38000000 TRY 95,00 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079186


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 114,40 63.654.276 % 10,00  
SMRTG 102,30 69.125.031 % 10,00  
KERVN 0,99 1.272.555 % 10,00  
INVEO 30,18 240.955.340 % 9,99  
MIATK 98,10 69.446.210 % 9,98  
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14:19 Alış Satış %  
Dolar 18,5982 18,6045 % 0,09  
Euro 18,4992 18,5105 % -0,62  
Sterlin 21,1048 21,2106 % 0,42  
Frank 18,7313 18,8441 % -0,24  
Riyal 4,9318 4,9565 % 0,14  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 2,86  
Altın Gr. 1.020 1.021 2,46  
Cumhuriyet 6.780 6.882 -14,00  
Tam 6.806 6.854 -6,00  
Yarım 3.316 3.351 -3,00  
Çeyrek 1.663 1.675 -1,00  
Gümüş.Ons 21,12 21,15 0,11  
Gümüş Gr. 12,60 12,62 0,06  
B. Petrol 91,98 91,98 -0,67  
Seans Raporu 14:19
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