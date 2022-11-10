***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.11.2022 14:33
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUSTAFA ŞÜKRÜ ÖNDER Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi 0232 6251250 sukru.onder@egegubre.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 2000000 TRY 5,00 OY HAKKINDA İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 38000000 TRY 95,00 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079186
BIST
14:194.426
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 64,73
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:1918,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5536
14:1918,5105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1155
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4865
14:191.021,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.021,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ERCB
|114,40
|63.654.276
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|69.125.031
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.272.555
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|240.955.340
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.446.210
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.255.278
|% -9,96
|
|ARASE
|178,50
|181.586.193
|% -8,93
|
|KLMSN
|16,86
|73.271.003
|% -8,37
|
|OTTO
|40,20
|246.899
|% -8,22
|
|GOLTS
|121,80
|129.005.772
|% -8,01
|
|THYAO
|111,80
|4.479.353.020
|% 0,54
|
|TCELL
|32,12
|2.559.359.898
|% -0,06
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|EREGL
|34,60
|2.117.459.082
|% -0,35
|
|ASELS
|37,96
|1.964.692.242
|% 0,58
|
|EKGYO
|5,15
|1.347.642.344
|% 1,78
|
|ODAS
|9,83
|2.139.086.927
|% 0,41
|
|PETKM
|14,47
|1.950.410.664
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,53
|1.858.034.840
|% 4,68
|
|YKBNK
|9,60
|1.130.919.072
|% 3,56
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5982
|18,6045
|% 0,09
|
|Euro
|18,4992
|18,5105
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1048
|21,2106
|% 0,42
|
|Frank
|18,7313
|18,8441
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,14
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|2,46
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.882
|-14,00
|
|Tam
|6.806
|6.854
|-6,00
|
|Yarım
|3.316
|3.351
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,06
|
|B. Petrol
|91,98
|91,98
|-0,67
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:34INVEO
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 083, 943 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 37 artarak (% 1.21 ) 4, 816
-
14:33XU100
Endeks 4, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 50, 934.00 milyon TL de
-
14:33KONKA
Yüzde 9.81 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 738, 751 adet işlem
-
14:32KGYO
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 168 adet işlem