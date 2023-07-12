***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EGPRO13.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEGE PROFIL EGPRO 1,9444444 1,7499999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170933BIST