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***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması

29.06.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )

İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
PIT
İlgili Menkul Kıymet Adı
EGPRO.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
01/07/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
30/06/2021
Açıklamalar

Borsamız Ana Pazarı'nda işlem gören Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (EGPRO.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., 01/07/2020-30/06/2021 (dahil) tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemde EGPRO.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853321


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3847 8,4267 % -0,57  
Frank 7,1859 7,2292 % -0,24  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -1,56  
Altın Gr. 390 390 -0,38  
Cumhuriyet 2.527 2.548 7,40  
Tam 2.601 2.614 7,60  
Yarım 1.264 1.279 3,70  
Çeyrek 632 640 1,80  
Gümüş.Ons 17,80 17,82 0,02  
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