***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
29.06.2020 18:13
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [EGPRO]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
PIT
İlgili Menkul Kıymet Adı
EGPRO.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
01/07/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
30/06/2021
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem gören Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (EGPRO.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., 01/07/2020-30/06/2021 (dahil) tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemde EGPRO.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853321
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
18:057,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0151
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
18:05390,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 390,32
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3847
|8,4267
|% -0,57
|
|Frank
|7,1859
|7,2292
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,56
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|7,40
|
|Tam
|2.601
|2.614
|7,60
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,70
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,36
|
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