***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [EGPRO]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduPITİlgili Menkul Kıymet AdıEGPRO.EEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih01/07/2020Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih30/06/2021AçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem gören Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (EGPRO.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., 01/07/2020-30/06/2021 (dahil) tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemde EGPRO.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853321BIST