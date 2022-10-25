***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 17:59
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074115
BIST
17:473.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,90
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:4718,6085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:4718,5329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2012
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:47990,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,31
|Açılış
|: 990,64
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TSKB
|3,19
|1.768.761.012
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|8.698.069
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|41.048.267
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.773.373
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.008.731
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.661.818
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|69.932.559
|% -9,95
|
|SELVA
|11,05
|235.503.956
|% -9,94
|
|THYAO
|100,60
|5.831.748.945
|% 1,11
|
|SISE
|33,94
|4.148.730.240
|% 4,56
|
|AKBNK
|15,51
|3.281.321.599
|% 0,32
|
|SASA
|104,50
|3.030.421.744
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,88
|2.775.136.616
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,17
|1.218.139.279
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.768.761.012
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,54
|2.357.794.404
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,53
|2.727.967.233
|% 1,71
|
|ISCTR
|9,88
|2.775.136.616
|% 2,28
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,6085
|% 0,14
|
|Euro
|18,5182
|18,5329
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,2693
|21,3760
|% 1,69
|
|Frank
|18,5870
|18,6990
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9300
|4,9547
|% -0,05
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,18
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,43
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.763
|-6,00
|
|Yarım
|3.246
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|0,89
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB