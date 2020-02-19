***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -1.344.496 91.952 -5.972.570 91.743.971 -3.942.433 -1.111.423 26.406.430 91.176.098 67.143.208 353.012.133 353.012.233Transferler2.354.755 65.280.539 -67.143.208Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-191.559 309.714 106.049.351 106.167.506 106.167.506Dönem Karı (Zararı)106.049.351 106.049.351 106.049.351Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-191.559 309.714 0 118.155 118.155Kar Payları-24.835.000 -24.835.000 -24.835.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.849.456 436.180 -3.413.276 -3.413.276Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-124.873 17.211 17.211Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Transferler-344.196 3.618.532 102.775.015 -106.049.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.669.094 3.932.775 36.985.960 36.249.641 36.249.641Dönem Karı (Zararı)36.985.960 36.985.960 36.985.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.669.094 3.932.775 -736.319 -736.319Kar Payları-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.830.880 649.025 -2.181.855 -2.181.855Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)710.261 710.261 95.387 805.648Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI108.457.765 278.028.686Dönem Karı (Zararı)36.985.960 106.049.351Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36.985.960 106.049.351Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.906.062 93.301.599Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 46.701.029 25.050.474Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.669.110 -9.599.168Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.953.884 -8.922.490Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -111.693 676.015Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.603.533 -1.352.693Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.691.418 3.520.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 4.838.969 3.064.646Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 88.257 580.374Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 764.192 -124.845Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.628.089 22.322.653Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -22.394.158 -11.198.815Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 39.022.247 33.521.468Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 -1.222.607 14.762.427Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -6.653.119 20.678.370Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23 -1.453.212 -1.414.390Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -1.453.212 -1.414.390Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25 34.883.574 17.981.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.391.522 91.334.949Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler75.956.947 60.903.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.138.000 -3.725.225Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.413.944 -28.554.908Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -66.574.764 149.361.891İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -66.574.764 149.361.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.950.351 -86.650.406İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.950.351 -86.650.406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları115.500.500 290.685.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -4.367.765 -2.078.920Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -4.331.405 -12.896.033Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 1.656.435 2.317.740YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.555.224 -46.989.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.1,13 -39.209.818 -57.619.311Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.1,13 -39.209.818 -57.619.311Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12.1,13 3.848.980 2.017.314Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12.1,13 3.848.980 2.017.314Verilen Nakit Avans ve Borçlar10 411.456 -2.586.741Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 411.456 -2.586.741Alınan Faiz22.394.158 11.198.815FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-168.689.794 -12.175.538İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.181.855 -3.413.276İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.181.855 -3.413.276İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri201.683.091 364.688.770Kredilerden Nakit Girişleri201.683.091 364.688.770Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-219.554.633 -293.951.151Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-219.554.633 -293.951.151Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -19.733.948 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-14.762.427 -3.959.208Ödenen Temettüler19 -40.234.200 -24.835.000Ödenen Faiz-39.022.248 -32.724.615Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-34.883.574 -17.981.058YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-72.787.253 218.863.225Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.661.274 309.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.125.979 219.172.939DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 276.072.429 56.899.490DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 207.946.450 276.072.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 207.946.450 276.072.429Ticari Alacaklar7 363.501.144 434.450.244İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 40.576.094 81.482.247İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 322.925.050 352.967.997Diğer Alacaklar8 45.180.927 3.876.696İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 43.984.454 3.042.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.196.473 834.651Türev Araçlar6 1.222.607 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.222.607Stoklar9 134.484.055 136.786.306Peşin Ödenmiş Giderler10 3.062.487 5.222.926Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,27 7.689.397 3.726.041Diğer Dönen Varlıklar18 3.265.200 8.358.106ARA TOPLAM766.352.267 868.492.748Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar26 5.320.001 3.426.866TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR771.672.268 871.919.614DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.210.681 1.403.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.210.681 1.403.407Maddi Duran Varlıklar12.1 401.171.711 394.421.374Kullanım Hakkı Varlıkları12.2 44.778.937 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.373.753 6.240.123Peşin Ödenmiş Giderler10 4.962.067 5.385.152TOPLAM DURAN VARLIKLAR458.497.149 407.450.056TOPLAM VARLIKLAR1.230.169.417 1.279.369.670KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.1 114.031.771 112.777.438Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları105.046.593 92.184.381İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.1 91.424.537İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.622.056Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,2 13.622.056Ticari Borçlar7 296.609.533 363.184.297İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 25.589.908 16.706.885İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 271.019.625 346.477.412Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.328.829 5.348.060Diğer Borçlar8 78.882 21.458İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 78.882 21.458Türev Araçlar6 0 14.762.427Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 96.089.155 79.157.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 96.089.155 79.157.200Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.741.354 5.888.905Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.741.354 5.888.905Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.861.824 6.881.623İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 3.861.824 6.881.623ARA TOPLAM626.787.941 680.205.789TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.787.941 680.205.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 154.195.857 144.368.008İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar154.195.857 144.368.008Banka Kredileri5.1 117.110.613 144.368.008Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 37.085.244Uzun Vadeli Karşılıklar17 19.226.400 12.918.828Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 19.226.400 12.918.828Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 4.371.310 10.928.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.793.567 168.215.207TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER804.581.508 848.420.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar425.475.311 430.931.463Ödenmiş Sermaye19 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları19 7.840.703 7.840.703Geri Alınmış Paylar (-)-8.024.832 -5.193.952Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-5.972.570 -5.972.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.104.603 87.117.893Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.104.603 87.117.893Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.907.689 91.251.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.803.086 -4.133.992Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.131.067 -801.709Yabancı Para Çevrim Farkları3.131.067 -801.709Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.379.717 28.761.185Yasal Yedekler32.379.717 28.761.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları195.957.918 132.057.817Net Dönem Karı veya Zararı36.985.960 106.049.351Kontrol Gücü Olmayan Paylar112.598 17.211TOPLAM ÖZKAYNAKLAR425.587.909 430.948.674TOPLAM KAYNAKLAR1.230.169.417 1.279.369.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.047.210.199 1.105.842.698Satışların Maliyeti20 -754.321.357 -754.554.441TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)292.888.842 351.288.257BRÜT KAR (ZARAR)292.888.842 351.288.257Genel Yönetim Giderleri21 -69.201.962 -52.695.401Pazarlama Giderleri21 -115.470.643 -121.432.771Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -2.279.524 -1.777.342Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 56.371.432 141.954.435Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -61.663.677 -103.070.961ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)100.644.468 214.266.217Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 24.105.845 12.870.502Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -258.475 -257.297FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)124.491.838 226.879.422Finansman Gelirleri25 30.173.663 64.387.127Finansman Giderleri25 -124.332.660 -164.538.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.332.841 126.727.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.653.119 -20.678.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 1.263.332 -9.169.992Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 5.389.787 -11.508.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)36.985.960 106.049.351DÖNEM KARI (ZARARI)36.985.960 106.049.351Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.009Ana Ortaklık Payları36.980.951 106.049.351Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar 0,00460000 0,01310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.669.094 -191.559Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 -5.836.368 -239.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 1.167.274 47.890Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.204.277 309.714Yabancı Para Çevrim Farkları3.204.277 309.714DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.464.817 118.155TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.521.143 106.167.506Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.009 0Ana Ortaklık Payları35.516.134 106.167.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820193BIST