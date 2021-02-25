***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 04:35
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-344.196 3.618.532 102.775.015 -106.049.351 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.669.094 3.932.775 36.985.960 36.249.641 36.249.641
Dönem Karı (Zararı)
36.985.960 36.985.960 36.985.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.669.094 3.932.775 0 -736.319 -736.319
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.830.880 649.025 -2.181.855 -2.181.855
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
710.261 710.261 95.387 805.648
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.941.540 -1.000.091 -3.706.374 -6.711.487 9.476.412 0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.980.793 7.840.703 -6.083.292 91.952 -6.972.661 90.907.689 -8.803.086 -575.307 25.668.230 205.434.330 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Transferler
36.985.960 -36.985.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 152.532.156 152.532.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
104.740.088 3.187.918 30.408 344.196 108.302.610 108.302.610
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.083.292 -3.259.344 2.823.948 2.823.948
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
47.331 -47.331 -112.598 -112.598
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.165.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.395.278 108.457.765
Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 36.985.960
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 36.985.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.352.876 87.562.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 50.158.277 46.701.029
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.636.365 -7.012.675
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 20.085.179 -2.297.449
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.609.192 -111.693
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.941.994 -4.603.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.488.453 5.691.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.329.457 4.838.969
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 945.225 88.257
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 213.771 764.192
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.967.222 16.628.089
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -17.993.233 -22.394.158
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 23.960.455 39.022.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.222.607
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 27.163.195 -6.653.119
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.982.400 -1.453.212
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.982.400 -1.453.212
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.318.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.239.901 34.883.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.605.184 -7.391.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.908.859 75.956.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.908.859 75.956.947
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.382.188 -32.138.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.382.188 -32.138.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.040.367 2.413.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.508.555 -66.574.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
99.508.555 -66.574.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
137.217.675 12.950.351
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
137.217.675 12.950.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
269.279.848 117.156.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.377.032 -4.367.765
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -27.507.538 -4.331.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.099.118 -12.555.224
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
22 2.038.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-30.634.362 -39.209.818
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -30.634.362 -39.209.818
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.291.322 3.848.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 3.291.322 3.848.980
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 2.658.510
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
22 -1.351.292 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-10.095.010 411.456
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-10.095.010 411.456
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
17.993.233 22.394.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-123.541.104 -168.689.794
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.823.948 -2.181.855
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2.823.948 -2.181.855
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.423.510 201.683.091
Kredilerden Nakit Girişleri
11 152.423.510 201.683.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-235.288.645 -219.554.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -235.288.645 -219.554.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -32.540.979 -19.733.948
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
5.434.662 -14.762.427
Ödenen Temettüler
-40.234.200
Ödenen Faiz
-16.393.600 -39.022.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.883.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.755.056 -72.787.253
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.214.984 4.661.274
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.970.040 -68.125.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.946.450 276.072.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 337.916.490 207.946.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 337.916.490 207.946.450
Ticari Alacaklar
0 573.227.412 363.501.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 76.265.584 40.576.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 496.961.828 322.925.050
Diğer Alacaklar
62.346.404 45.180.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 60.126.052 43.984.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.220.352 1.196.473
Türev Araçlar
0 0 1.222.607
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 0 1.222.607
Stoklar
6 158.915.230 134.484.055
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.842.704 3.062.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.267.872 7.689.397
Diğer Dönen Varlıklar
8 2.769.186 3.265.200
ARA TOPLAM
1.153.285.298 766.352.267
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 4.012.783 5.320.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.157.298.081 771.672.268
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Diğer Alacaklar
339.562 1.210.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
339.562 1.210.681
Maddi Duran Varlıklar
9 512.665.843 401.171.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 51.883.290 44.778.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.175.697 6.373.753
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.175.697 6.373.753
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.860.703 4.962.067
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
574.925.095 458.497.149
TOPLAM VARLIKLAR
1.732.223.176 1.230.169.417
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 62.881.384 114.031.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 60.942.151 105.046.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 45.257.520 91.424.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 15.684.631 13.622.056
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 15.684.631 13.622.056
Ticari Borçlar
417.959.042 296.609.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.867.113 25.589.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 399.091.929 271.019.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.959.059 4.328.829
Diğer Borçlar
10.827 78.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.827 78.882
Türev Araçlar
4.212.055 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
218.859.895 96.089.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 218.859.895 96.089.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.900.351 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.900.351 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.746.584 3.861.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 13.746.584 3.861.824
ARA TOPLAM
795.471.348 626.787.941
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
795.471.348 626.787.941
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 213.450.265 154.195.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
213.450.265 154.195.857
Banka Kredileri
11 162.352.555 117.110.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 51.097.710 37.085.244
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 19.955.439 19.226.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 19.955.439 19.226.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 14.212.099 4.371.310
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.617.803 177.793.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.089.151 804.581.508
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
689.134.025 425.475.311
Ödenmiş Sermaye
15 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
15 7.840.703 7.840.703
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.024.832
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -6.972.661 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.032.609 82.104.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
190.032.609 82.104.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 195.647.777 90.907.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.615.168 -8.803.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-497.568 3.131.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
-497.568 3.131.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.668.230 32.379.717
Yasal Yedekler
15 25.668.230 32.379.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
239.457.811 195.957.918
Net Dönem Karı veya Zararı
152.532.156 36.985.960
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 112.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
689.134.025 425.587.909
TOPLAM KAYNAKLAR
1.732.223.176 1.230.169.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.323.254.745 986.275.790
Satışların Maliyeti
16 -898.586.984 -713.092.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
424.667.761 273.183.064
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
424.667.761 273.183.064
Genel Yönetim Giderleri
18 -70.900.809 -67.771.573
Pazarlama Giderleri
18 -112.612.889 -105.346.810
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.079.010 -2.279.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 64.453.395 58.827.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -76.817.139 -56.982.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.711.309 99.630.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 26.990.841 24.105.845
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -258.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
253.702.150 123.478.097
Finansman Gelirleri
21 106.706.303 26.588.508
Finansman Giderleri
21 -177.422.823 -124.102.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.985.630 25.964.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.163.195 9.148.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -31.264.517 1.431.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.101.322 7.717.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
155.822.435 35.113.221
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 -3.290.279 1.872.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.532.156 36.985.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.009
Ana Ortaklık Payları
152.532.156 36.980.951
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç(Zarar) 0,01920000 0,00430000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç(zarar) -0,00040000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108.272.202 -4.669.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 118.350.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 3.984.897 -5.836.368
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.063.134 1.167.274
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9 -13.266.155 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -796.979 1.167.274
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.408 3.204.277
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.408 3.204.277
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30.408 3.204.277
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.302.610 -1.464.817
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
260.834.766 35.521.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 5.009
Ana Ortaklık Payları
260.834.766 35.516.134
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912549
BIST