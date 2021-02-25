***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-344.196 3.618.532 102.775.015 -106.049.351 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.669.094 3.932.775 36.985.960 36.249.641 36.249.641Dönem Karı (Zararı)36.985.960 36.985.960 36.985.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.669.094 3.932.775 0 -736.319 -736.319Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.830.880 649.025 -2.181.855 -2.181.855Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)710.261 710.261 95.387 805.648Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler1.941.540 -1.000.091 -3.706.374 -6.711.487 9.476.412 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar80.980.793 7.840.703 -6.083.292 91.952 -6.972.661 90.907.689 -8.803.086 -575.307 25.668.230 205.434.330 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Transferler36.985.960 -36.985.960 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)152.532.156 152.532.156 152.532.156Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)104.740.088 3.187.918 30.408 344.196 108.302.610 108.302.610Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.083.292 -3.259.344 2.823.948 2.823.948Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış47.331 -47.331 -112.598 -112.598Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.165.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI239.395.278 108.457.765Dönem Karı (Zararı)152.532.156 36.985.960Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)152.532.156 36.985.960Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.352.876 87.562.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 50.158.277 46.701.029Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25.636.365 -7.012.675Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 20.085.179 -2.297.449Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.609.192 -111.693Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.941.994 -4.603.533Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.488.453 5.691.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 8.329.457 4.838.969Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 945.225 88.257Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 213.771 764.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.967.222 16.628.089Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -17.993.233 -22.394.158Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 23.960.455 39.022.247Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.222.607Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 27.163.195 -6.653.119Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.982.400 -1.453.212Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -2.982.400 -1.453.212Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.318.137Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.239.901 34.883.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.605.184 -7.391.522Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.908.859 75.956.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-210.908.859 75.956.947Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.382.188 -32.138.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.382.188 -32.138.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.040.367 2.413.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler99.508.555 -66.574.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)99.508.555 -66.574.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler137.217.675 12.950.351İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)137.217.675 12.950.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları269.279.848 117.156.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.377.032 -4.367.765Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -27.507.538 -4.331.405YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.099.118 -12.555.224Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri22 2.038.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-30.634.362 -39.209.818Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -30.634.362 -39.209.818Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları3.291.322 3.848.980Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 3.291.322 3.848.980Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 2.658.510Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları22 -1.351.292 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-10.095.010 411.456Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-10.095.010 411.456Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz17.993.233 22.394.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-123.541.104 -168.689.794Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları2.823.948 -2.181.855İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları2.823.948 -2.181.855İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.423.510 201.683.091Kredilerden Nakit Girişleri11 152.423.510 201.683.091Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-235.288.645 -219.554.633Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -235.288.645 -219.554.633Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -32.540.979 -19.733.948Türev Araçlardan Nakit Çıkışları5.434.662 -14.762.427Ödenen Temettüler-40.234.200Ödenen Faiz-16.393.600 -39.022.248Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-34.883.574YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.755.056 -72.787.253Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.214.984 4.661.274NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)129.970.040 -68.125.979DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 207.946.450 276.072.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 337.916.490 207.946.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 337.916.490 207.946.450Ticari Alacaklar0 573.227.412 363.501.144İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 76.265.584 40.576.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 496.961.828 322.925.050Diğer Alacaklar62.346.404 45.180.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 60.126.052 43.984.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.220.352 1.196.473Türev Araçlar0 0 1.222.607Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 0 1.222.607Stoklar6 158.915.230 134.484.055Peşin Ödenmiş Giderler7 14.842.704 3.062.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 3.267.872 7.689.397Diğer Dönen Varlıklar8 2.769.186 3.265.200ARA TOPLAM1.153.285.298 766.352.267Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar22 4.012.783 5.320.001TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.157.298.081 771.672.268DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarDiğer Alacaklar339.562 1.210.681İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar339.562 1.210.681Maddi Duran Varlıklar9 512.665.843 401.171.711Kullanım Hakkı Varlıkları10 51.883.290 44.778.937Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 6.175.697 6.373.753Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.175.697 6.373.753Peşin Ödenmiş Giderler7 3.860.703 4.962.067Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR574.925.095 458.497.149TOPLAM VARLIKLAR1.732.223.176 1.230.169.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 62.881.384 114.031.771Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 60.942.151 105.046.593İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 45.257.520 91.424.537İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 15.684.631 13.622.056Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 15.684.631 13.622.056Ticari Borçlar417.959.042 296.609.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 18.867.113 25.589.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 399.091.929 271.019.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 8.959.059 4.328.829Diğer Borçlar10.827 78.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.827 78.882Türev Araçlar4.212.055 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)218.859.895 96.089.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 218.859.895 96.089.155Kısa Vadeli Karşılıklar7.900.351 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.900.351 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.746.584 3.861.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 13.746.584 3.861.824ARA TOPLAM795.471.348 626.787.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER795.471.348 626.787.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 213.450.265 154.195.857İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar213.450.265 154.195.857Banka Kredileri11 162.352.555 117.110.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 51.097.710 37.085.244Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 19.955.439 19.226.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 19.955.439 19.226.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 14.212.099 4.371.310Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.617.803 177.793.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.089.151 804.581.508ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar689.134.025 425.475.311Ödenmiş Sermaye15 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları15 7.840.703 7.840.703Geri Alınmış Paylar (-)-8.024.832Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 -6.972.661 -5.972.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)190.032.609 82.104.603Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)190.032.609 82.104.603Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 195.647.777 90.907.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.615.168 -8.803.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-497.568 3.131.067Yabancı Para Çevrim Farkları-497.568 3.131.067Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.668.230 32.379.717Yasal Yedekler15 25.668.230 32.379.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları239.457.811 195.957.918Net Dönem Karı veya Zararı152.532.156 36.985.960Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 112.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR689.134.025 425.587.909TOPLAM KAYNAKLAR1.732.223.176 1.230.169.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.323.254.745 986.275.790Satışların Maliyeti16 -898.586.984 -713.092.726TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)424.667.761 273.183.064Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)424.667.761 273.183.064Genel Yönetim Giderleri18 -70.900.809 -67.771.573Pazarlama Giderleri18 -112.612.889 -105.346.810Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -2.079.010 -2.279.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 64.453.395 58.827.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -76.817.139 -56.982.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)226.711.309 99.630.727Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 26.990.841 24.105.845Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -258.475FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)253.702.150 123.478.097Finansman Gelirleri21 106.706.303 26.588.508Finansman Giderleri21 -177.422.823 -124.102.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)182.985.630 25.964.545Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.163.195 9.148.676Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -31.264.517 1.431.488Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 4.101.322 7.717.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)155.822.435 35.113.221DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22 -3.290.279 1.872.739DÖNEM KARI (ZARARI)152.532.156 36.985.960Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 5.009Ana Ortaklık Payları152.532.156 36.980.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç(Zarar) 0,01920000 0,00430000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç(zarar) -0,00040000 0,00020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar108.272.202 -4.669.094Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 118.350.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 3.984.897 -5.836.368Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.063.134 1.167.274Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi9 -13.266.155 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 -796.979 1.167.274Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.408 3.204.277Yabancı Para Çevrim Farkları30.408 3.204.277Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)30.408 3.204.277Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.302.610 -1.464.817TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)260.834.766 35.521.143Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 5.009Ana Ortaklık Payları260.834.766 35.516.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912549BIST