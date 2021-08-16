***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 1.941.540 -1.000.091 -3.706.374 -6.711.487 9.476.412 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar80.980.793 7.840.703 -6.083.292 91.952 -6.972.661 90.907.689 -8.803.086 -575.307 25.668.230 205.434.330 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Transferler-172.098 37.158.058 -36.985.960 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.248.841 805.831 14.134.393 16.189.065 79.637 16.268.702Dönem Karı (Zararı)14.134.393 14.134.393 79.637 14.214.030Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.248.841 805.831 2.054.672 2.054.672Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.652.082 1.652.082 1.652.082Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)762.890 762.890 -70.037 692.853Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -4.431.210 91.952 -6.972.661 90.735.591 -7.554.245 230.524 25.668.230 243.355.278 14.134.393 444.079.348 122.198 444.201.546Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025Transferler-237.304 152.532.156 -152.532.156 -237.304 -237.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.452.223 575.058 123.399.333 122.522.168 122.522.168Dönem Karı (Zararı)123.399.333 123.399.333 123.399.333Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.452.223 575.058 -877.165 -877.165Kar Payları3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 0 91.952 -6.972.661 0 0 0 195.410.473 0 -7.067.391 0 0 0 0 0 77.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.853.013 0 0 0 352.908.318 123.399.333 0 775.522.023 0 775.522.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.160.052 62.124.977Dönem Karı (Zararı)123.399.333 14.214.030Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)123.399.333 14.214.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.101.209 42.313.485Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 25.157.887 25.047.804Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler19.139.725 17.727.885Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 20.176.074 13.796.216Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.036.349 3.931.669Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.927.728 4.576.534Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.974.800 4.457.856Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -604.491 182.565Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 557.419 -63.887Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.057.139 4.255.371Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.639.628 -6.348.903Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.663.980 13.105.002Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.032.787 -2.500.728Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.244.470 -4.879.352Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 1.408.248Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.408.248Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 32.089.760 -3.651.760Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.515.500 -2.171.245Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11,18,19 -18.515.500 -2.171.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-258.341.413 12.372.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-335.123.435 12.464.068İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -335.123.435 12.464.068Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler61.203.710 -7.417.614İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)61.203.710 -7.417.614Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -201.563.708 -49.884.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.285.852 -715.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler199.398.041 -901.961İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 199.398.041 -901.961Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)48.001.992 51.686.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.543.865 7.141.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-22.211.883 -178.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.331.982 7.319.718Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-50.840.871 68.900.130Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.428.853 -517.867Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -13.890.328 -6.257.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-100.417.897 2.210.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri590.946 2.386.031Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 590.946 2.386.031Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-110.274.672 -7.914.251Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -110.274.672 -7.914.251Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-373.799 1.154.886Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 234.829Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 234.829Alınan Faiz9.639.628 6.348.903FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.533.858 -10.881.167İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -30.417.289İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 0 -30.417.289İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.652.082Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.652.082Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 55.165.281Kredilerden Nakit Girişleri9 100.000.000 55.165.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.579.616 -10.887.896Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -80.579.616 -10.887.896Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -10.469.616 -12.011.847Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-4.212.055 -2.803.124Ödenen Faiz-12.272.571 -11.578.374YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-175.111.807 53.454.208Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.687.544 12.865.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-159.424.263 66.320.170DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.916.490 207.946.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ178.492.227 274.266.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 178.492.227 337.916.490Ticari Alacaklar901.267.846 573.227.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 172.030.025 76.265.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 729.237.821 496.961.828Diğer Alacaklar2.863.730 62.346.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 60.126.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.863.730 2.220.352Türev Araçlar5 10.370.676 0Stoklar6 361.515.287 158.915.230Peşin Ödenmiş Giderler7 7.043.654 14.842.704Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 3.267.872Diğer Dönen Varlıklar14 24.981.069 2.769.186ARA TOPLAM1.486.534.489 1.153.285.298Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.386.582 4.012.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.490.921.071 1.157.298.081DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar474.462 339.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar474.462 339.562Maddi Duran Varlıklar10 604.748.972 512.665.843Kullanım Hakkı Varlıkları11 37.139.694 51.883.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.781.964 6.175.697Peşin Ödenmiş Giderler7 9.373.901 3.860.703TOPLAM DURAN VARLIKLAR658.518.993 574.925.095TOPLAM VARLIKLAR2.149.440.064 1.732.223.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 12.429.138 78.566.015İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.429.138 78.566.015Banka Kredileri67.972 62.881.384Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.361.166 15.684.631Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları144.951.563 45.257.520İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları144.951.563 45.257.520Banka Kredileri9 144.951.563 45.257.520Ticari Borçlar648.106.237 417.959.042İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 29.415.437 18.867.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 618.690.800 399.091.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 11.534.212 8.959.059Diğer Borçlar32.111.509 10.827İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 28.533.701 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.577.808 10.827Türev Araçlar5 0 4.212.055Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 266.861.887 218.859.895Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 25.122.844 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 7.853.280 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.853.280 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.635.633 13.746.584İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.635.633 13.746.584ARA TOPLAM1.153.606.303 795.471.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.153.606.303 795.471.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar191.052.130 213.450.265İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar191.052.130 213.450.265Banka Kredileri9 160.056.378 162.352.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 30.995.752 51.097.710Uzun Vadeli Karşılıklar25.336.237 19.955.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 25.336.237 19.955.439Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 3.923.371 14.212.099TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.311.738 247.617.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.373.918.041 1.043.089.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar775.522.023 689.134.025Ödenmiş Sermaye15 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları15 7.840.703 7.840.703Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 -6.972.661 -6.972.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)188.343.082 190.032.609Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)188.343.082 190.032.609Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.410.473 195.647.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.067.391 -5.615.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.490 -497.568Yabancı Para Çevrim Farkları77.490 -497.568Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 28.853.013 25.668.230Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları352.908.318 239.457.811Net Dönem Karı veya Zararı123.399.333 152.532.156TOPLAM ÖZKAYNAKLAR775.522.023 689.134.025TOPLAM KAYNAKLAR2.149.440.064 1.732.223.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.108.762.646 470.588.994 644.853.791 225.155.691Satışların Maliyeti16 -792.019.189 -321.858.249 -460.972.334 -153.518.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)316.743.457 148.730.745 183.881.457 71.636.888BRÜT KAR (ZARAR)316.743.457 148.730.745 183.881.457 71.636.888Genel Yönetim Giderleri-50.854.860 -39.016.533 -23.671.018 -26.487.109Pazarlama Giderleri-78.504.628 -52.384.861 -43.704.560 -24.504.501Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.637.508 -982.196 -688.700 -346.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 77.192.633 32.969.743 57.210.245 19.619.449Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -97.589.848 -42.848.545 -66.693.885 -25.947.658ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)165.349.246 46.468.353 106.333.539 13.970.697Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.300.291 8.493.049 7.830.481 4.637.881Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-113.121 -187.090 -71.126 -49.059FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)179.536.416 54.774.312 114.092.894 18.559.519Finansman Gelirleri19 89.635.839 31.838.899 48.633.087 16.430.656Finansman Giderleri19 -113.683.162 -70.073.747 -60.003.975 -37.449.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)155.489.093 16.539.464 102.722.006 -2.459.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.089.760 3.638.820 -23.533.681 3.760.342Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -42.281.044 -6.547.451 -26.853.525 -5.130.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 10.191.284 10.186.271 3.319.844 8.891.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)123.399.333 20.178.284 79.188.325 1.300.576DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -5.964.254 0 -3.991.466DÖNEM KARI (ZARARI)123.399.333 14.214.030 79.188.325 -2.690.890Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları123.399.333 14.214.030 79.188.325 -2.690.890Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 KR Nominal Degerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 22 1,52380000 0,24920000 0,97790000 0,01610000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden 1 KR Nominal Degerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 22 0,00000000 -0,07370000 0,00000000 -0,04930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.452.223 1.248.841 1.977.163 1.248.841Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.815.279 1.561.051 1.614.107 1.561.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler363.056 rı Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi363.056 -312.210 363.056 -312.210Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar575.058 805.831 215.963 102.714Yabancı Para Çevrim Farkları575.058 805.831 215.963 102.714Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)575.058 805.831 215.963 102.714Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-877.165 2.054.672 2.193.126 1.351.555TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)122.522.168 16.268.702 81.381.451 -1.339.335Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları122.522.168 16.268.702 81.381.451 -1.339.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958468BIST