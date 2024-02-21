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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

21.02.2024 19:42
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
08.05.2023
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL tutarlı Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.payları geri alınmış olup geri alım programı 23.08.2023 tarihinde sonlandırılmıştır.
21.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 182,22 TL fiyat ile 24.600.073 TL  tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların 135.000 TL nominal tutarlı kısmı satılmış ve 21.02.2024 tarihi itibari ile Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylara oranı %0,016671 olmuştur.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EGPRO 21/02/2024 135.000 % 0,16670619 182,22 % 0,11731176 17.444.122,67 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251190


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SMART 47,30 430.015.559 % 10,00  
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 10,00  
SNKRN 35,20 7.163.663 % 10,00  
KONTR 291,75 6.231.707.401 % 9,99  
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