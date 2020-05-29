***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
29.05.2020 14:26
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020-1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Mali Tablomuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847661
BIST
15:43105.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -110,49
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:436,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:437,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0646
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:43380,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,94
|Açılış
|: 380,37
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.899.808
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.200.183
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.830.549
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|56.848.865
|% 9,58
|
|TUKAS
|8,55
|629.516.624
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.851.353
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,90
|1.200.883.841
|% 1,54
|
|THYAO
|12,39
|721.170.975
|% -2,29
|
|TUKAS
|8,55
|629.516.624
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,26
|508.260.875
|% 5,50
|
|ASELS
|30,10
|393.981.578
|% 0,13
|
|TSKB
|1,10
|172.163.063
|% 4,76
|
|MNDRS
|2,13
|322.830.549
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,26
|508.260.875
|% 5,50
|
|EKGYO
|1,46
|227.167.631
|% 1,39
|
|GARAN
|7,90
|1.200.883.841
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4220
|8,4642
|% 0,63
|
|Frank
|7,0726
|7,1152
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|12,69
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,15
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.499
|25,10
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,20
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,60
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|-0,65
|