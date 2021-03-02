***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2021 12:07
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven %10 yapılan stopaj oranının %15 olarak düzeltilmesi
Karar Tarihi 01.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Belçika ile Türkiye arasında çifte vergilendirme anlaşması gereği %10 stopaj oranı uygulanacaktır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 Peşin 0,4438472 44,38472 15 0,3772701 37,72701
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 0 0
Ek Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim kurulu kar dağıtım önerisine göre 2020 Kar Payı dağıtım tablomuz yukarıda sunulmuştur.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.793
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) -25.668.223,93
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 182.985.630 183.194.645,36
4. Vergiler ( - ) -27.163.195 -30.436.463,55
5. Net Dönem Kârı 155.822.435 152.758.181,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 155.822.435 152.758.181,81
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 155.822.435 152.758.181,81
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 25.509,36 25.509,36
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 155.847.944,36 152.783.691,17
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.049.039,65 4.049.039,65
* Nakit 4.049.039,65 4.049.039,65
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 31.894.061,95 31.894.061,95
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.189.406,2 3.189.406,2
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 116.689.927,2 113.625.674,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 30.551.636,36 0 0,19 0,3772702 37,72701
TOPLAM
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
01.03.2021 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim kurulu kar dağıtım önerisine göre 2020 Kar Payı dağıtım tablomuz yukarıda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914449
BIST