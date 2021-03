***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa ve üzerindeki binaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü34.318,75 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli91.598.325 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)3,82Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)113,11Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)5,29Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)17,87İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)6,92Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.03.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileriİlgili taşınmaz halihazırda depo olarak tarafımızca kira kontratı çerçevesinde kullanılmakta olup satış sonrası mülkiyetimize geçmiştirKarşı TarafModül Çelik Yapı ve Petrol Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıYokturMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYokturDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimiz, Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Çepni Mahallesi 153 ada, 110 parselde kayıtlı 34.318,75 m2lik arsa ve üzerindeki bina niteliğindeki taşınmazı kiralamak suretiyle depo olarak kullanmaktadır. Bu taşınmazın Şirket Kartepe İşletmesine mesafesinin çok yakın olması, taşınmazın fiziki konumu ve depo niteliği itibariyle uzun yıllar kullanılmasının planlanması vb. faktörler de göz önünde bulundurularak1. Söz konusu taşınmazın Şirketimiz nam ve hesabına satın alınmasına,2. Satın alıma ilişkin görüşmeler ve müzakereler için Şirket Genel Müdürü Ergün Çiçekci'nin yetkilendirilmesine,3. Taşınmazın satın alımına ilişkin olarak tapu müdürlükleri ve diğer ilgili kuruluşlar nezdindeki her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Şirket Genel Müdürü Ergün Çiçekci ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Nurcan Güngör'ün imzası ile Şirket Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Nuri Aslan'a vekaletname çıkarılmasına,4. Modül Çelik Yapı ve Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile yapılmış olan kira sözleşmesinin taşınmazın satın alınması sebebiyle feshedilmesine,5. Söz konusu değişikliklerin KAP'ta yayınlanmasınaTürk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922327BIST