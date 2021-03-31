***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
31.03.2021 18:34
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa ve üzerindeki bina
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
34.318,75 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
91.598.325 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
3,82
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
113,11
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
5,29
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
17,87
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
6,92
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.03.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
İlgili taşınmaz halihazırda depo olarak tarafımızca kira kontratı çerçevesinde kullanılmakta olup satış sonrası mülkiyetimize geçmiştir
Karşı Taraf
Modül Çelik Yapı ve Petrol Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Yoktur
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yoktur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz, Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Çepni Mahallesi 153 ada, 110 parselde kayıtlı 34.318,75 m2lik arsa ve üzerindeki bina niteliğindeki taşınmazı kiralamak suretiyle depo olarak kullanmaktadır. Bu taşınmazın Şirket Kartepe İşletmesine mesafesinin çok yakın olması, taşınmazın fiziki konumu ve depo niteliği itibariyle uzun yıllar kullanılmasının planlanması vb. faktörler de göz önünde bulundurularak
1. Söz konusu taşınmazın Şirketimiz nam ve hesabına satın alınmasına,
2. Satın alıma ilişkin görüşmeler ve müzakereler için Şirket Genel Müdürü Ergün Çiçekci'nin yetkilendirilmesine,
3. Taşınmazın satın alımına ilişkin olarak tapu müdürlükleri ve diğer ilgili kuruluşlar nezdindeki her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Şirket Genel Müdürü Ergün Çiçekci ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Nurcan Güngör'ün imzası ile Şirket Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Nuri Aslan'a vekaletname çıkarılmasına,
4. Modül Çelik Yapı ve Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile yapılmış olan kira sözleşmesinin taşınmazın satın alınması sebebiyle feshedilmesine,
5. Söz konusu değişikliklerin KAP'ta yayınlanmasına
Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922327
BIST