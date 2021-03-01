***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 01.03.2021 tarihli almış olduğu kararlaSPK‘nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre1. Şirketimizin oluşan dağıtılabilir net dönem karının %20'sinin, TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak, kar payı olarak dağıtımı ile kar payı dağıtım usulü konusunda görüşülmesi ve karar verilmesi hususlarında Genel Kurul'a öneri sunulmasına,2. Söz konusu gelişmeler ile Kurulumuzun kar payı dağıtım önerisine ilişkin aldığı işbu kararın KAP'ta duyurulmasınaTTK Mad.390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914201BIST