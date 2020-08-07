***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2020 09:31
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
06.08.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,97-16,10 fiyat aralığından 84.259 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 06.08.2020 tarihi itibariyle %0,10 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/08/2020 84.259 84.259 76.246.934,97 76.162.675,97 % 94,15 % 94,15 % 94,05 % 94,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866292
BIST
10:471.021
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -13,76
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:477,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0925
|Açılış
|: 7,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:478,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:47485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,88
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,32
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|117.496
|% 9,85
|
|GLRYH
|17,89
|14.522.560
|% 7,90
|
|RTALB
|50,80
|69.492.191
|% 7,67
|
|IEYHO
|0,72
|2.929.101
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.001.440
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|223.257
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|357.368
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|560.763.013
|% -6,88
|
|SISE
|5,91
|250.741.935
|% 2,78
|
|ASELS
|14,82
|220.346.531
|% -2,95
|
|GARAN
|6,38
|193.682.488
|% -1,39
|
|AKBNK
|4,64
|161.548.887
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,76
|560.763.013
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|61.129.616
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,51
|123.856.093
|% -3,09
|
|SISE
|5,91
|250.741.935
|% 2,78
|
|ODAS
|2,06
|72.879.269
|% -2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5691
|9,6171
|% 1,07
|
|Frank
|7,9943
|8,0424
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9453
|1,9550
|% 1,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.063
|-0,41
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.372
|28,40
|
|Tam
|3.304
|3.490
|29,30
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,20
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|