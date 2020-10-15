***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 09:30
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14.10.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,10 - 22,60 fiyat aralığından 35.795 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 14.10.2020 tarihi itibariyle %0,04 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2020 0 35.795 35.795 75.597.273,97 75.561.478,97 % 93,35 % 93,35 % 93,31 % 93,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881873
BIST
10:051.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.189
En Düşük
1.186
10:057,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:059,2921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:05483,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:03
|EUYO
|3,41
|831.293
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|1.061.106
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|875.228
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|1.281.117
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|1.811.003
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|178.100
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|228.281
|% -9,99
|
|VANGD
|11,98
|928.738
|% -9,99
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|951.159.975
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,64
|623.940.069
|% 0,00
|
|TCELL
|16,90
|451.366.187
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,13
|440.265.411
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,13
|440.265.411
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|951.159.975
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,77
|203.121.588
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,20
|248.348.986
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9143
|7,9182
|% 0,10
|
|Euro
|9,2973
|9,3060
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2721
|10,3236
|% 0,10
|
|Frank
|8,6356
|8,6877
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1064
|2,1169
|% 0,18
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-3,27
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|-0,14
|