***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.10.2020 09:28
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.10.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 22,32 fiyat aralığından 81.466 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki paylarımız 19.10.2020 tarihi itibariyle %0,10 düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Adı Soyadı (*) :
Unvanı : Deceunick NV
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/10/2020 0 81.466 81.466 75.504.400,97 75.422.934,97 % 93,24 % 93,24 % 93,14 % 93,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882479
BIST
13:471.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:477,8948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:479,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0563
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3318
En Düşük
9,2625
13:47483,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 483,44
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:47
|INFO
|15,40
|11.662.288
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.314.686
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.424.759
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.169.908
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.066.132
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.933.945
|% -9,98
|
|CEMAS
|2,52
|462.272.730
|% 7,69
|
|ALBRK
|1,79
|437.686.638
|% 3,47
|
|KLGYO
|16,41
|240.066.132
|% 9,99
|
|ITTFH
|11,03
|223.651.808
|% 9,86
|
|ODAS
|3,43
|217.952.024
|% -1,44
|
|IHLGM
|1,42
|107.743.876
|% -0,70
|
|HLGYO
|2,72
|181.842.420
|% 2,26
|
|ODAS
|3,43
|217.952.024
|% -1,44
|
|PEKGY
|2,94
|119.892.963
|% 4,26
|
|POLHO
|4,24
|111.289.274
|% 0,47
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8923
|7,8948
|% 0,20
|
|Euro
|9,3252
|9,3318
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,1945
|10,2457
|% 0,26
|
|Frank
|8,6585
|8,7107
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 0,17
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,06
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,82
|
|Yarım
|1.542
|1.581
|-3,29
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,65
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,10
|